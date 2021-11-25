РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут совместные профилактические мероприятия в Подольске, в ходе которых проверят состояние колес и шин автобусов, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В связи с наступлением зимнего периода и осложнением дорожных условий, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и недопущения ДТП при осуществлении перевозок автобусами, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут совместные профилактические мероприятия.

Рейды направлены на проверку соответствия технического состояния автобусов требованиям безопасности в осенне-зимний период. Особое внимание автоинспекторы уделят проверке колес и шин подвижного состава, пригодность и исправность которых непосредственно влияют на безопасность перевозочного процесса в неблагоприятных зимних условиях.