РИАМО - 25 ноя. Депутаты Московской областной думы в четверг на заседании поддержали введение QR-кодов в общественных местах в России, сообщает корреспондент РИАМО.

Законопроект направлен на урегулирование порядка посещения гражданами массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания, торговли и других общественных мест.

«С 1 февраля 2022 года посещение этих объектов предлагается сделать возможным при наличии QR-кодов подтверждающих проведения профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, либо при наличии противопоказаний к проведению такой прививки или подтверждении, что гражданин перенес заболевание», - рассказал депутат Московской областной думы Андрей Голубев.

Он заметил, что на территории 83 субъектов России уже действуют ограничения и применяются QR-коды. В большинстве Европейских стран с июля 2021 года ведены Covid- паспорта. В Англии, Австралии, Новой Зеландии – работают чекины, в Китае введена всеобщая система QR-кодов.

Систему QR-кодов планируется ввести в России для посещения непродовольственных торговых точек, заведений общественного питания, самолетов, поездов, организаций культуры и прочего в рамках борьбы с Covid-19. Предполагается, что мера начнет действовать с 1 февраля.

Законопроекты по этому вопросу уже внесены в Госдуму. Их планируют рассмотреть в середине декабря.

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