РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Спортсмены школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали шесть призовых мест на VII турнире по греко-римской борьбе в Богородском округе, сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В турнире участвовали более 100 человек.

Золотую медаль получил Тимофей Кучерян в весовой категории 60 кг и Мансур Мусаев – 70 кг. Серебро взяли Артем Костров – 36 кг и Ильяс Гафуров – 55 кг. Бронза у Влада Хмелевского в весовой категории 39 кг и у Марселя Арифуллина в весе 45 кг.

«Борцы СШОР Люберец показали хороший результат и принесли нашему округу шесть медалей. <…> Молодцы, ребята! Так держать», - сказал Ружицкий.

Состязания среди младших юношей проходили в Богородском округе в память почетного гражданина Электрогорска, мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Альберта Исаева.