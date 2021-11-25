РИАМО - 25 ноя. От действий телефонных и кибермошенников в Московской области страдают как молодые люди, так и пенсионеры. При этом крупные суммы денег злоумышленникам переводят люди пожилого возраста, сообщила на пресс-конференции в РИАМО начальник отделения 4 отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по региону капитан полиции Оксана Сучкова.

При покупке товаров на торговых площадках чаще всего подвергаются мошенничеству жители в возрасте от 20 до 35 лет. К ним относятся студенты и работающие граждане. При этом сумма ущерба варьируется от 20 до 30 тыс. рублей.

Куда большие суммы теряют от действий мошенников граждане 40-55 лет. В их случае средняя сумма украденных денег составляет 500 тыс. рублей. При этом киберпреступники представляются сотрудниками банков или госучреждений, они обманом завладевают денежными средствами потерпевших.

От мошеннических звонков под предлогом «случай с родственником» чаще всего пострадавшими оказываются пенсионеры. В среднем люди в возрасте от 60 до 80 лет лишаются 700 тыс. рублей от такого вида обмана.

«Основная масса мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершена гражданами в возрасте 18-40 лет, из них от 18 до 20 лет – 25%, от 20 до 30 лет – 53%, от 30 до 40 лет – 22%», – рассказала Сучкова.

Мошенничества, которые были совершены через интернет и с помощью телефонных звонков, отличаются высокой скоростью развития события. Полных достоверных сведений об обстоятельствах происшествия не хватает, а сами участники преступных групп нередко находятся в разных городах.