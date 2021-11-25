РИАМО - 25 ноя. Строители начали возводить пятый этаж башни Национального космического центра (НКЦ) в Москве. Также на стройплощадке продолжаются работы по строительству низкоэтажной части комплекса зданий, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Согласно замыслу архитекторов, башня НКЦ символизирует собой ракету, стоящую на стартовом столе. В настоящее время возводятся конструкции пятого этажа высотного здания, здесь уже уложено более 12 тыс. кубометров бетона», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на текущий момент готовность монолитных работ в низкоэтажной части комплекса зданий НКЦ оценивается почти на 96%.

«А монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра выполнен на 95%», – сказал Бочкарев.

Строительством объекта занимаются свыше 700 специалистов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству объекта) Юрий Кравцов отметил, что для возведения башни в несущем каркасе здания на уровне 4 этажа применены опирающиеся на угловую колонну высотной части трансферные балки, выполненные по технологии предварительно напряженного железобетона.

По его словам, эту технологию выбрали из-за проема между 1 и 3 этажами высотной части НКЦ. Этот проем будет выполнять не только эстетическую функцию, создавая ощущение невесомости башни, но и обеспечит при необходимости проезд пожарной техники. Ранее подобная технология преднапряженной арматуры использовалась при возведении «парящего моста» в парке Зарядье.

Кравцов обратил внимание на то, что строительство новой градостроительной доминанты столицы осуществляется с применением самоподъемной системы опалубки, что позволяет повысить темпы и безопасность производства работ.

Национальный космический центр создается совместно с правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению президента России Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты. Его главной архитектурной особенностью, равно как и градостроительной доминантой северо-запада Москвы, станет 47-этажная башня высотой более 288 м со шпилем.

Помимо строительства Национального космического центра, в этом районе Москвы также предполагается развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева площадью 90 га. Здесь планируется создание особой экономической зоны, размещение предприятий научно-производственного кластера, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, объектов реновации, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.