РИАМО - 25 ноя. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ о сбитом в Талдомском округе лосе, сообщается на сайте ведомства.

Сюжет вышел на ТВ 24 ноября. В нем сообщалось, что водитель сбил лося на трассе в Талдомском округе и бросил животное умирать в канаве. Лося нашел егерь, он вызвал ветеринаров, которые прибыли на третьи сутки. Состояние животного сильно ухудшилось, его могут усыпить.

Проверку проводит следственный отдел по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области.

В рамках данной проверки специалисты дадут правовую оценку обстоятельствам, которые упомянуты в СМИ, в том числе и со стороны бездействия контролирующих органов, допустивших жестокое обращение со сбитым лосем.