РИАМО - 25 ноя. Строители завершили монтаж гигантского новогоднего шара на Поклонной горе в Москве, объект весит около 35 тонн, его высота составляет 20 м, диаметр – 17 м, а украшением шара являются 176 тыс. светодиодов общей протяженностью в 5 км, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Работы на Кутузовском проспекте проводили в несколько этапов: сначала отдельно смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, а затем с помощью монтажного крана поместили верхнюю часть на нижнюю и скрепили их между собой металлическими тросами.

Внутри шара будет проходить световое шоу с музыкальным сопровождением – любой желающий сможет увидеть его, пройдя внутрь конструкции.

«Всего к новогодним праздникам город украсят более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируем до середины декабря», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Москву полностью украсят к Новому году до середины декабря>>