РИАМО - 25 ноя. 10-градусные морозы ожидаются в столице в начале первого зимнего месяца. Сейчас на смену снегопаду и морозной погоды в мегаполис пришла оттепель, сообщается на сайте «Метеоновости».

Накануне в Москве прошел снегопад. Снежный покров в городе вырос до 2-3 см. Однако минувшей ночью потеплело и в город вернулись плюсовые температуры. Пока снег сохраняется в северо-западных округах города: в Тушине высота снежного покрова 6 см, в Митине – 4 см.

В ближайшие сутки плюсовые показания термометров сохранятся. Температура воздуха составит плюс 1-3 градуса. А снег превратится в лужи.

Однако декабрь наступит с морозов. Ожидаются до минус 10 градусов.

Грядущая зима в Москве может оказаться снежной>>