РИАМО - 25 ноя. Количество многодетных семей в Подмосковье с 2013 года выросло в три раза и почти достигло 91 тысячи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье проходит мероприятие, приуроченное ко Дню матери, с участием губернатора Андрея Воробьева.

«Мы всегда сравниваем — было, стало, что мы прошли. В 2013 году в Московской области было 30,5 тысяч многодетных семей. Сейчас заканчивается 2021 год. Многодетных семей у нас почти 91 тысяча», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин постоянно обращает внимание властей на необходимость поддержки тех, кому нужна помощь, кто испытывает дополнительную нагрузку.

«Мы, со своей стороны, понимаем, что все эти льготы, все выплаты, которые предусмотрены государством (для многодетных семей - ред.) и на федеральном, и на региональном уровне, должны быть автоматизированы и не приносить хлопот. Мы очень надеемся, что все многодетные семьи это заметят», — подчеркнул Воробьев.

День матери учредили в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.