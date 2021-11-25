РИАМО - 25 ноя. С 1 января 2022 года в Москве будет запущена новая система сбора мусора, для ее функционирования будет введен единый региональный оператор и единые тарифы, сообщает РИА Новости.

«С 1 января мы вступаем в новую систему, которая охватывает весь жилой сектор и коммерческие предприятия. Вводится единый региональный оператор и единая система подрядчиков, единые тарифы в городе. Все это будет работать как единый организм», - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что переход к подобной системе уже давно прошел в России, однако Москва вступает в него позднее из-за масштаба города и сложности предстоящей задачи.

Градоначальник выразил уверенность, что Москва справится в введением новой системы и успешно реализует проект.

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