РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Подольский учитель стал призером Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве Российское историческое общество и фонд «История Отечества» 24 ноября объявили и наградили победителей и призеров VI Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Учитель истории и обществознания гимназии №4 Подольска Александр Меньшиков занял на конкурсе третье место. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин вручил ему грамоту и денежную премию.

Организатор конкурса — фонд «История Отечества», оператор — Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания». Целью являются выявление и поддержка талантливых преподавателей истории в школе, чей опыт и педагогическая инициатива могут способствовать обогащению российской педагогической практики, внедрению и совершенствованию методик и приемов преподавания. В текущем году на конкурс была подана 701 заявка.