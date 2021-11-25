РИАМО - 25 ноя. В Государственной Думе России предложили выдавать QR-коды гражданам, привитым иностранной вакциной, а также неофициально переболевшим Covid-19, пишет газета «Известия».

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел», - сообщил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что для создания коллективного иммунитета в России этим категориям граждан необходимо дать возможность получить QR-код.

По словам Нилова, депутаты Госдумы также выступили с инициативой объявления «амнистии» для граждан, получивших ранее поддельные QR-коды. Такое предложение вынесено для того, чтобы эти люди смогли вакцинироваться.

Депутат добавил, что сейчас партия еще не приняла окончательное решение по поддержке законопроектов. Решение с учетом предложенных поправок будет официально озвучено на заседании Госдумы.

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