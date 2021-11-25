РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в четверг в Уфе в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

ХК «Салават Юлаев» в день своего 60-летнего юбилея примет дома «Витязей». Уфимский клуб запланировал целую серию мероприятий, посвященных этой дате. На лед команда выйдет в ретро-форме, изготовленной по лекалам начала 60-х годов прошлого века.

Подопечные Томи Лямся уступили в последних двух матчах московскому «Динамо» (1:3) и «Торпедо» (0:1). Они идут четвертыми в Восточной конференции. «Витязь» занимает последнюю строчку на Западе. Подольчане проиграли шесть встреч подряд. В Уфу они отправились после поражения от «Северстали» (1:2 Б).

Голкипер хозяев Юха Метсола, который сыграет за команду «Скандинавии» на Фонбет Матче Звезд КХЛ 2022, идет среди лидеров текущего сезона по проценту отраженных бросков (93,5%) и коэффициенту надежности (1,72). Маркус Гранлунд входит в число лучших по результативным передачам (22 в 28 играх). Сакари Маннинен возглавляет рейтинг по победным голам (6 в 29 матчах).

Для Александра Шарыченкова следующий матч — 200-й в КХЛ, для Шакира Мухамадуллина — 100-й. Виктора Антипина отделяет один балл от отметки в 200 очков в Лиге, а капитану «Витязя» Федору Малыхину не хватает одной шайбы, чтобы достичь рубежа в 100 голов.

«Салават Юлаев» не проигрывал «Витязю» на домашнем льду с 23 ноября 2016 года (1:2). С того момента уфимцы четырежды обыграли подмосковный коллектив.