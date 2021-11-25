РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Депутаты Подольска назначили публичные слушания по проекту «О бюджете городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 8 декабря, сообщила первый зампредседателя совета депутатов округа Любовь Ушанева.

В четверг в администрации округа прошло 16 заседание совета депутатов, на котором народные избранники рассмотрели ряд вопросов. Один из них касался назначения даты публичных слушаний по проекту «О бюджете городского округа Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Так, депутаты единогласно приняли решение назначить слушания на 8 декабря на 14:20 в концертном зале администрации.

«В ходе заседания мы также установили пороговое значение доходов и имущества наших граждан в целях признания их семей малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилище по договорам социального найма. Помимо этого, мы установили земельный налог на территории округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвердили нормативные отчисления в бюджет муниципальных унитарных предприятий и приняли решения по вопросам передачи ряда имущества», - сказала Ушанева.

В частности, депутаты поддержали передачу комплектов программного обеспечения образовательных учреждений, которые находились в школах в оперативном управлении, в собственность и передали имущество электросетевого хозяйства в «Мособлэлектро».