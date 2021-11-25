РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе Арбитражный суд признал законными, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что сведения о смене управляющей организации дома №54 по улице Свердлова в Балашихе оспаривало ООО «Квартал». С просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта РФ на основании протокола общего собрания собственников в Госжилинспекцию обратилось ООО УК «Белый парус-Балашиха».

«В судебном решении подчеркивается, что жители решили сменить УК в связи с неудовлетворительной работой «Квартала». По результатам проверки представленных документов инспекция не нашла оснований для отказа - процедура внесения изменений была соблюдена, необходимые сведения на официальном портале ГИС ЖКХ размещены», - говорится в сообщении.

«Квартал» счел данное внесение в реестр незаконным и подал заявление в областной Арбитраж. Однако тот не согласился с мнением УК. Суд отклонил довод о том, что у председателя совета дома не было полномочий по заключению договора управления.

Было доказано, что собственники утвердили положение о совете МКД, где председателю делегировали право подписания договора на условиях, установленных общим собранием. Кроме того, было учтено решение Балашихинского городского суда, который ранее отказался признавать решение о выборе «Белого паруса» недействительным.

«В результате Арбитраж признал, что надзорное ведомство действовало в рамках предусмотренной Жилищным кодексом процедуры внесения изменений в реестр лицензий, и не удовлетворил заявленные ООО «Квартал» требования», - заключается в материале.