РИАМО - 25 ноя. В среду дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, за сутки рабочие региона очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 21,6 тыс. км региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы в приоритетном порядке проводили очистку проезжей части, обрабатывали противогололедными материалами высокоинтенсивные и потенциально опасные дорожные и тротуарные участки: эстакады, мосты, крутые повороты, спуски и подъемы, а также места повышенного скопления людей.

«Для организации бесперебойного движения в работах было задействовано свыше 500 единиц спецтехники. За сутки очистили и обработали противогололедными материалами свыше 21,6 тыс. км областных дорог, из которых более 4,5 тыс. опасные участки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что сейчас снегопад закончился, однако для обеспечения безопасности водителей и пешеходов за погодно-дорожными условиями в регионе все еще установлен круглосуточный мониторинг.

В четверг в некоторых местах Подмосковья прогнозируются небольшие осадки и гололедица. Днем температура будет колебаться от +1 до +3° градусов, ночью похолодает до -1 градуса. Скорость юго-западного ветра достигнет 6-11 м/с. В связи с этим Минтранс региона призывает водителей к особой осторожности на дорогах.