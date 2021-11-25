РИАМО - 25 ноя. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Аркадия Гостева директором Федеральной службы исполнения наказаний. Документ опубликован на сайте Кремля.

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