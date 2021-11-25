РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Ремонт стационара Красковской больницы городского округа Люберцы планируют выполнить в 2022-2023 годах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат Московской областной думы Лидия Антонова обсудила с главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым ремонт медучреждения на улице Карла Маркса в поселке Красково.

«В этом году провели оценку состояния учреждения, от специалистов Московской областной государственной экспертизы получено заключение, которое было направлено для включения в региональную адресную программу 2022-2023 гг. для проведения комплексного ремонта помещений», - сказала Антонова.

Семенцов добавил, что на базе отделения открыт ковидный центр, который включает в себя 369 коек для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса и 60 коек – для людей с легкими симптомами.

Рабочая встреча состоялась в рамках проекта «Здоровое будущее», который реализуется партией «Единая Россия». В обсуждении приняли участие председатель Общественной палаты горокруга Петр Ульянов и руководитель партийной фракции в совете депутатов Александр Шлапак.

Также участники встречи отметили, что ремонт необходимо провести и в стационарном отделении №2 на улице Кирова.