РИАМО - 25 ноя. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Александра Калашникова с должности директора ФСИН, документ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Александр Калашников был назначен на должность директора Федеральной службы исполнения наказаний в октябре 2019 года.

Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарске Новосибирской области. С 1987 года работал в органах. Руководил УФСБ по Республике Коми, а также занимал пост начальника УФСБ по Красноярскому краю.