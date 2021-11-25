РИАМО - 25 ноя. В этом году уже 587 детей-сирот Подмосковья получили свои квартиры, полностью эту работу закончили в 26 городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«До конца года жильем будут обеспечены 785 сирот. На эти цели выделено свыше 2,7 млрд рублей», – сказала зампредседателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что квартиры выдаются сиротам в округах региона с развитой инфраструктурой и доступным транспортным сообщением.

«Работа по обеспечению жильем детей-сирот идет полным ходом», - добавила Каклюгина.

Полностью работы завершены в следующих округах: Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Зарайск, Ивантеевка, Кашира, Краснознаменск, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Одинцовский, Павлово-Посадский, Пущино, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Талдомский, Черноголовка, Шаховская, Щелково и Шатура.

«Ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать и жить», – подчеркнула зампред регионального правительства.

В прошлом году в Московской области квартиры получили 788 детей-сирот.