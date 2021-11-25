РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Почти 50 тыс. жителей городского округа Люберцы старше 60 лет вакцинировались от коронавируса. Данные представлены по состоянию на 24 ноября, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В возрастной категории «60+» количество привитых от коронавирусной инфекции составляет 48 672 человека», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что вакцинацию можно пройти в поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы и в пяти стационарных пунктах. Они расположены в торговых центрах «Орбита» и «Светофор», центральном МФЦ и в стационарных отделениях больницы.

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