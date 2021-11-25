РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Инспекторы эконадзора оштрафовали липецкую компанию «Мезон», которая по договору с СНТ «Заря» проводила планировку земельных участков в микрорайоне Заря Балашихи, компания нарушила правила обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Балашихинская прокуратура подготовила исковое заявление в суд по поводу нарушений природоохранного законодательства в округе компанией «Мезон». Нарушения выявлены в ходе расследования, проведенного сотрудниками городской прокуратуры, которая привлекла Минэкологии в качестве третьего лица.

По словам заместителя председателя правительства региона - министра экологии и природопользования Андрея Разина, Минэкологии рассмотрело материалы прокуратуры. Было установлено, что по договору с СНТ компания должна провести планировку земель с использованием инертного рекультиванта.

«На деле сюда завозились грунты с включениями строительных отходов и сваливались на необорудованной площадке. Утилизацию отходов и производство рекультиванта компания не организовала. В результате на нарушителей наложены два штрафа. Исковые требования прокуратуры мы обязательно поддержим, тем более, что компания не исполнила представление об устранении нарушений», - сказал Андрей Разин.

В исковом заявлении прокуратура просит признать деятельность нарушителей незаконной, обязать их ликвидировать навалы отходов и оборудовать площадку для временного хранения.