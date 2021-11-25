РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Вопросы жителей по содержанию территорий городского округа Люберцы Владимир Ружицкий передал в работу своим заместителям, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также на контроль были переданы проблемы, связанные с содержанием дорог, соблюдением масочного режима, строительством социально значимых объектов, работой поликлиник и управляющих компаний, деятельностью торговых объектов.

Онлайн-встреча с люберчанами состоялась 24 ноября.

«Вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции в Московском регионе, вакцинацией от Covid-19, реализацией проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», организацией праздничных и спортивных мероприятий в условиях ковидных ограничений, работой парков, рассмотрели в рамках онлайн-встречи с жителями городского округа Люберцы», - сказал Ружицкий.