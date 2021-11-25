РИАМО - 25 ноя. Рядом со станцией метро «Коммунарка» планируется возвести надземный пешеходный переход, он станет частью проектируемых дорог, которые в будущем соединят транспортно-пересадочный узел «Столбово» и улицу Поляны в Бутове, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Переход призван в первую очередь создать новую пешеходную связь между двумя участками. Его планируется возвести в рамках четвертого этапа строительства дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что объект будет востребован у жителей близлежащих районов мегаполиса.

Переход выполнят из окрашенных в белый цвет металлических форм с добавлением прозрачных вставок. Его ширина составит 4 м, длина – около 100 м. Для пешеходов оборудуют 3 лестничных спуска. Общая площадь нового объекта составит 1,5 тыс. кв. м.

Дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет выполнять функции дублера МКАД на юго-западе города. Трасса свяжет между собой поселения новой Москвы, а также обеспечит прямой проезд из Бутова в Коммунарку.

Строительство дороги разделено на четыре участка, два из которых уже введены в эксплуатацию. Полноценный запуск движения планируется в 2024 году.