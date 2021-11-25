РИАМО - 25 ноя. При пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пострадал 41 рабочий, по предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие, сообщает «Мир 24».

Всех пострадавших рабочих доставили в больницу, сейчас их осматривают врачи. Двое горняков находятся в тяжелом состоянии.

В момент пожара под землей находились 285 горняков, 236 из них вывели на поверхность. Остальные все еще находятся под землей, с ними удалось установить связь.

Причиной пожара и задымления шахты могло стать возгорание угольной пыли в вентиляционной штольне. Все пострадавшие отравились продуктами горения.

На место аварии выехал глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Прокуратура начала проверку инцидента.