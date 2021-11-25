РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка» городского округа Подольск занял второе место в группе организаций отдыха вместимостью от 100 до 300 детей в смотре-конкурсе среди загородных организаций отдыха детей и их оздоровления Московской области, сообщает администрация округа.

Главная цель конкурса – стимулировать коллективы организаций отдыха детей к применению современных методов работы и повышению качества оказываемых услуг.

В состав организационного комитета вошли представители центральных исполнительных органов государственной власти Московской области: министерства социального развития, здравоохранения, образования, культуры и физической культуры и спорта.

В текущем году на конкурс подали заявки 16 организаций летнего детского отдыха. В итоге определили 6 призеров — три в первой группе (вместимость более 300 детей) и три во второй группе (вместимостью от 100 до 300 детей). Они набрали больше всего баллов по реализованности тематических оздоровительных и образовательных программ, обеспечивающих духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей. Также по формированию здорового образа жизни, развитию разносторонних способностей и интересов детей в различных видах деятельности.

Учитывалось и наличие действующих клубных и спортивных сооружений, плавательного бассейна, аттракционов, помещений для работы кружков, студий и иных профильных объединений детей. А также обеспечены ли организации оборудованием, снаряжением, инструментами, литературой и играми.

Награждение победителей состоится 30 ноября в социально-оздоровительном центре «Лесная поляна» городского округа Истра.

Администрация округа поздравила руководителя ДЮОЦ «Ромашка» Галину Манжулину и коллектив центра с достойной победой.