РИАМО - 25 ноя. Все детские дома в Подмосковье на данный момент закрыты. В 2013 году их насчитывалось 44, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье проходит мероприятие, приуроченное ко Дню матери. В мероприятии принимает участие губернатор Андрей Воробьев.

«Как известно, там (в детдомах - ред.) очень заботливые воспитатели, педагоги. Но лучше, чтоб детских домов не было. И мне очень приятно, что в этом, 2021 году, все наши детские дома закрыты», — сказал Воробьев.

По его словам, это стало возможным благодаря приемным семьям, которые дарят внимание и заботу детям.

«Я хочу поблагодарить (приемных родителей - ред.) и сказать им слова признательности за это», — добавил Воробьев.

День матери учредили в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.