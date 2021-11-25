РИАМО - 25 ноя. В Московской области за 10 месяцев этого года задержали 39 человек, которые причастны к совершению преступлений в интернете и к телефонному мошенничеству, сообщила на пресс-конференции в РИАМО начальник отделения 4 отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по региону капитан полиции Оксана Сучкова.

По ее словам, все задержанные состояли в 7 преступных группах, их обвиняют в совершении 186 правонарушений. В целом же количество зарегистрированных преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий продолжает расти.

«Мониторинг криминогенной обстановки показывает, что 70% зарегистрированных преступных деяний с использованием ИТТ совершены против собственности - это кражи и мошенничества общеуголовной направленности», – рассказала Сучкова.

При телефонных звонках чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы убедить граждан в своих словах, преступники звонят якобы со служебных номеров названных ими ведомств.