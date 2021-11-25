РИАМО - 25 ноя. В Московской области после лечения от коронавируса выздоровели еще 2113 человек. С начала пандемии в регионе от Covid-19 вылечились 511 985 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 1483 случая заболевания, скончались 60 заболевших. С начала пандемии в регионе зафиксировали 579 390 случаев Covid-19, умерли 10 176 пациентов.

При этом доля заболевших среди привившихся от коронавируса жителей Московской области не выше 7%, а тяжелых случаев Covid-19 в этой группе пациентов нет.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививка «Спутником V» c последующей ревакцинацией назальным препаратом способны обеспечить наиболее полную защиту от коронавируса.

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