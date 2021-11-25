В среду, 24 ноября, в России зарегистрировали первую вакцину для детей старшего возраста. Уже в конце декабря препарат может поступить в оборот. Обозреватель РИАМО узнала у экспертов, кому стоит привиться в первую очередь, как штамм «дельта» коронавируса воздействует на младшее поколение и по каким самым уязвимым точкам организма он бьет.

Первая вакцина для подростков

О регистрации первой прививки от коронавируса для детей заявила 24 ноября вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова. Вакцина носит название «Спутник М» и рассчитана на подростков от 12 до 17 лет.

Как подчеркнула Голикова, прививку от коронавируса будут ставить детям при наличии согласия родителей или с собственного разрешения, если подростку уже исполнилось 15 лет.

О начале клинических испытаний вакцины «Спутник» для подростков еще в феврале этого года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом сами исследования начались в начале лета и проводились на базе двух детских стационаров.

Как сообщили в мэрии Москвы, в первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте от 12 до 17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых. Препарат показал «благоприятный профиль безопасности и иммуногенности».

«Вторая фаза исследования затронула десять крупных поликлиник и более 600 человек. А в третьей, финальной фазе испытания приняли участие три тысячи подростков. В единичных случаях были зарегистрированы нормальные реакции: повышение температуры до 37,6 и слабость», – рассказывает заведующий отделением в Морозовской ДГКБ, кандидат медицинских наук, победитель конкурса «Народный доктор» Московской области Павел Бережанский.

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Опасность штамма «дельта»

Как рассказала РИАМО заместитель главного врача НИКИ детства Минздрава Московской области Алиса Медкова, в третью волну дети стали болеть тяжелее, участились случаи госпитализации в реанимацию, среди подростков встречается все больше случаев тяжелых пневмоний.

«Регистрация вакцины для детей очень важна, ведь речь идет о непосредственной защите жизни и здоровья каждого конкретного ребенка», – считает Медкова.

Эксперт отмечает, что вакцинация подростков будет также способствовать увеличению иммунной прослойки среди населения.

В важности скорейшей вакцинации детей старшего возраста от COVID-19 убежден и Павел Бережанский. Доктор входит в состав мобильной детской бригады и каждый вторник объезжает ковидные стационары, где лежат дети, заболевшие коронавирусом.

«Скажу для примера: если в начале лета в наших ковидных стационарах, где лежат дети до одного месяца, находилось около пяти детей, то сейчас эта цифра выросла в пять-шесть раз. Речь идет о стационарах, где детям требуется реанимация. Такая же картина и с подростками», – говорит врач.

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Изменения в легких и репродуктивной функции

Бережанский подчеркивает: несмотря на то, что на сегодняшний день точно не известно, как штамм «дельта» воздействует на детей, одно врачи знают точно – заболевшие, переносят недуг тяжелее, чем в первые волны пандемии. Нередко у подростков диагностируют лонг-ковид, который вызывает больше изменений в легких. У детей с тяжелым течением болезни отмечается длительная иммунодепрессия, примерно, как после сильной герпесвирусной инфекции.

Кроме того, уточняет врач, согласно зарубежным исследованиям, перенесенный ковид крайне негативно сказывается на сперматогенезе у мальчиков.

«Недавно вышла большая статься о длительном японском исследовании переболевших ковидом подростков. Зарубежные ученые выяснили, что в результате перенесенного штамма «дельта» и тяжелого ковида у мальчиков нарушается репродуктивная функция. Подобное исследование проводится и в Европе», – рассказывает Бережанский.

Как отмечает Медкова, вакцина от коронавируса не случайно разрабатывалась в первую очередь для подростков. Считается, что именно дети старшего возраста болеют тяжелее.

«Группы риска, которым следует привиться в первую очередь – это подростки с заболеваниями сердца, почек, неврологическими недугами. Однако перед вакцинацией их должен обследовать врач и выдать заключение, что в данный момент у ребенка нет обострения хронического заболевания», – добавляет эксперт.

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Где еще прививают детей

Врачи призывают родителей не бояться прививки и не откладывать вакцинацию в долгий ящик.

«Каждый родитель сталкивается с прививками уже в первые дни жизни ребенка. Я считаю, что вакцинация подростков от коронавирусной инфекции необходима. Ведь пути у нас только два: или мы сталкиваемся с вирусом и болеем, или прививаемся и защищаемся от него», – говорит Бережанский.

Врач отмечает, что «Спутник М» содержит 1/5 от дозы для взрослых. Россия – далеко не первая страна, которая приступает к вакцинации детей. В начале ноября прививать малышей в возрасте от пяти до 11 лет Pfizer начали в нескольких странах, в том числе в Израиле. На сегодняшний день вакцинацию подростков от 12 до 17 лет проводят в более 40 странах мира.

Как отмечает доктор, подростки чаще пересекаются со взрослыми и являются такими же активными передатчиками инфекции.

«Они болеют так же тяжело, как и взрослые, особенно если имеют место такие отягчающие факторы, как болезнь щитовидной железы, нарушение обмена веществ и сахарный диабет», – говорит врач.

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