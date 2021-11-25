РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 ноя. Жительнице Королева вернули автомобиль после оплаты долга за ЖКУ, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Судебные приставы Королевского ГОСП ГУФССП России по Московской области совместно с представителями ООО «КРКЦ» и управляющей организации «Жилсервис» вернули жительнице Королева автомобиль, который незадолго до этого изъяли за долги по квартплате. Долг превышал 300 тыс. рублей.

Жительница с улицы Коммунальной, оказавшись без автомобиля, осознала всю серьезность ситуации и нашла деньги для оплаты задолженности. Автомобиль был возвращен владелице, проведение торгов не потребовалось.

В случае неоплаты жилищно-коммунальных услуг в течение длительного времени жители могут быть лишены имущества, в частности, судебные приставы могут изъять автомобиль должника, который будет выставлен на торги, часть вырученных средств будет направлена на погашение долга, а остаток будет возвращен собственнику.

«Обращаю внимание жителей, у кого уже есть долги за жилищно-коммунальные услуги и пока не получается оплатить их одномоментно, что можно не продолжать их накапливать, а начать выплачивать постепенно посильными частями. Для этого можно обратиться в свою управляющую компанию, в КРКЦ, вам помогут рассчитать платежи и расстаться с долгом. И тогда не придется доводить дело до таких стрессовых историй, хоть и с положительным финалом», – сказал руководитель УК «Основа» Сергей Дробышев.