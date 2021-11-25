РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. Полицейские Домодедова провели для пожилых людей акцию «Вместе против мошенников!», на которой рассказали о наиболее распространенных схемах мошеннических действий и способах от них защититься. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

Пенсионеры узнали, как вести себя при получении подозрительных сообщений, в которых получателя просят перейти по закрепленной ссылке и ввести данные банковской карты. Пожилым людям напомнили о необходимости прекратить разговор в случаях, когда по телефону представляются сотрудниками безопасности банков и требуют предоставить сведения о банковских картах. Спикеры сообщили, что сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета никогда не требуют предоставить сведения о денежных счетах и пин-кодах из СМС по телефону.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции Дмитрий Ежков призвал участников акции к взаимодействию и сообщил, что только бдительность граждан сможет уберечь от уловок аферистов.

В завершение мероприятия всем участникам раздали памятки по профилактике мошенничества, а представители территориального отдела выразили намерение распространить полученную информацию в домовых чатах.

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