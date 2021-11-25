РИАМО - 25 ноя. В Москве еще 5161 пациент вылечился от коронавирусной инфекции, всего в городе болезнь победили 1 750 445 человек, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в городе было госпитализировано 865 Covid-пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 624 заболевших.

Также в мегаполисе за прошедшие сутки зафиксировали 3349 новых случаев заражения, умерли 92 пациента. С начала пандемии в городе выявили 1 930 050 случаев коронавируса, скончались 33 727 человек.

Самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация. На прививку в Москве каждую неделю записываются порядка 150 тыс. человек. Вакцинация проводится на бесплатной основе.

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