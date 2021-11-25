РИАМО - 25 ноя. По президентской программе соцгазификации в Подмосковье газ провели юбилейному 11-тысячному домовладению, которое принадлежит семье Александера из Сергиево-Посадского городского округа. Раньше хозяин семьи топил дом дровами, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

В программу соцгазификации вошли 90 населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа, в которых проживает более 5 тыс. человек. Работы по проведению газа уже завершены в 244 домовладениях, в том числе в селе Озерецкое, где в своем доме с 2004 года живет Дмитрий Александер и его семья.

«Раньше возможности провести газ не было, и мы топили дровами и паллетами. Это было дорого и очень неудобно. О социальной газификации узнали от сотрудников Мособлгаза во время одной из встреч с жителями села. Заключили договор, и сегодня у нас состоялся пуск. Теперь мы довольны – с приходом газа в дом наши ночные дежурства у котла закончились», – рассказал Дмитрий.

Проведение газа по соцгазификации ведется ежедневно. Дом семьи Дмитрия Александера стал для этой программы юбилейным.

«Сегодня газ пришел в юбилейное, 11-тысячное домовладение области. Отмечу, что уже более 30 тыс. жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по президентскому проекту», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

До конца 2021 года планируется завершить газификацию в 1 113 населенных пунктах, около 39 тыс. человек будут получать газ в свое жилье.

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