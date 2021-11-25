РИАМО - 25 ноя. Еще 92 Covid‑пациента скончались в столице, с начала пандемии число погибших достигло 33 727, сообщает городской оперштаб.

В Москве за минувшие сутки подтвердили 3349 новых случаев заболевания, всего в мегаполисе зафиксированы 1 930 050 случаев инфицирования.

Победить пандемию позволит вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в местах работы выездных бригад, которые расположены в популярных общественных локациях.

Ранее известные российские врачи пригласили противников вакцинации от Covid-19 посетить реанимации, морги и «красные зоны» больниц, в которых врачи спасают заболевших коронавирусом.

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