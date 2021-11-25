РИАМО - 25 ноя. В Москве был согласован проект нового этапа строительства жилого квартала, общая площадь застройки составит 73 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Работы проведут в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» на северо-востоке города.

«Одна из ключевых бывших промышленных территорий столицы, подлежащая реорганизации, – «Октябрьское поле» на северо-востоке города. Здесь на территории свыше 47 га ведется строительство жилого квартала с социальной инфраструктурой. На этой неделе мы согласовали проект нового этапа строительства на «Октябрьском поле», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на данной территории появятся 3 жилых корпуса с подземным паркингом, а также построят детский сад на 100 мест.

Как уточнил владелец компании «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей (фирма ведет застройку части бывшей промзоны), всего на территории «Октябрьского поля» запланировано построить 6 объектов образования.

«Мы уделяем большое внимание созданию социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. На «Октябрьском поле» уже возвели три детских сада, построим еще поликлинику, два ДОУ и школу. Для нас это не просто бизнес-обязательство, это элемент социальной ответственности застройщика. Важная часть учебной мотивации – современная, технологичная среда, которая учитывает потребности и особенности детей», – добавил Шумей.

По его словам, в правильно организованных образовательных пространствах столичного ЖК будет комфортно проживающим там людям.

Бочкарев ранее заявлял, что в этом году на территориях бывших промзон мегаполиса запланировано построить 5,7 млн кв. м различной недвижимости.