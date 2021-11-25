РИАМО - 25 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1483 случая коронавируса, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 579 390 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Данный препарат получил название «Спутник М».

Также в Центре им. Гамалеи сообщили, что в ближайшее время займутся разработкой вакцины от Covid-19 для детей от 6 лет.

В России еще проводят испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции. По словам ученых, такой препарат позволит не только достичь иммунитета от Covid-19, но и защитить органы дыхания.

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