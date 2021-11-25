РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 ноя. Студенты из подмосковного Королева завоевали 10 золотых медалей на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщается на сайте Технологического университета.

VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел с 8 по 22 ноября, в нем приняли участие более 450 человек. Соревнования в различных компетенциях прошли на 33 площадках в Московской области.

Студенты Технологического университета им. А.А. Леонова из Королева завоевали на чемпионате 10 золотых медалей и 7 серебряных.

Студенты соревновались в компетенциях «Технология композитов», «Инженерный дизайн CAD», «Визуальный мерчендайзинг», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Технология моды», «Веб-технологии», «Инженерия космических систем».

Движение WorldSkills Russia в Московской области – это более 28 ресурсных центров и ответственных площадок, 99 компетенции, из них 17 JuniorSkills, более 800 участников, более 300 квалифицированных экспертов.