РИАМО - 25 ноя. В России за минувшие сутки зафиксировали 33 796 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране было выявлено 9 468 189 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов ранее отметил, что в стране наблюдается снижение заболеваемости Covid‑19. Он считает, что РФ прошла через пик волны коронавируса.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от Covid-19 «Гам-Ковид-Вак-М», которая будет использоваться для подростков с 12 до 17 лет. Препарат получил товарное название «Спутник М».

Прививки подросткам до 15 лет в стране будут делать только в том случае, если есть согласие родителей на процедуру.

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