РИАМО - 25 ноя. За прошедшие сутки в стране умерли 1 238 Covid-пациентов, всего с начала пандемии скончались 269 057 человек, сообщает оперштаб.

Также за сутки выявили 33 796 случаев заболевания, выздоровели 38 450 человек. Всего в России зафиксировано 9 468 189 случаев коронавируса, врачи вылечили 8 164 826 человек.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова ранее заявила, что в РФ на 6,1% сократился показатель по заболеваемости коронавирусной инфекцией, также в стране отмечается уменьшение доли Подмосковья, столицы и Санкт-Петербурга от общего числа заболевших.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков спрогнозировал, что пятая волна Covid-19 может начаться в РФ в конце зимы.

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