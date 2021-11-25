РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. «Экопункт» по приему вторичного сырья появился в МФЦ Подольска на улице Кирова, 39, сообщает администрация округа.

Ранее автоматическое устройство по приему чистых пластиковых бутылок и алюминиевых банок открылось в МФЦ микрорайона Климовск на улице Заводская, 7.

Бокс вмещает в себя около 600 бутылок и порядка 700 банок. За сдачу отходов начисляются баллы, которые можно будет использовать в магазинах и ресторанах. Автомат распечатает чек с кодом, который необходимо зарегистрировать на сайте единого оператора «Экопунктов». Баллы будут накапливаться в личном кабинете.

Всего в Подольске «Экопункты» разместили на территории 14 школ Подольска. Недавно они появились в школах №№31 и 36, в лицее №5 и гимназии №4. До конца 2021 года планируется их установить в спорткомплексе «Юность» и на территории стадиона «Труд».

«Экопункты» на территории Московской области уже собрали более 6,6 тыс. пластиковых бутылок и 2,2 тыс. алюминиевых банок. Собранное вторичное сырье направляют на переработку, после чего оно обретает вторую жизнь.