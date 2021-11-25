РИАМО - 25 ноя. Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области провели более 150 «Уроков мужества» в 2021 году. На занятиях они рассказывали молодежи о важных исторических событиях, подвигах солдат и любви к Родине, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Росгвардейцы побывали в школах, колледжах, университетах, реабилитационных и молодежных центрах региона. Недавно такая встреча прошла при участии заместителя начальника Главного управления региональной безопасности Подмосковья по работе с личным составом полковником полиции Алексеем Разбойниковым. Вместе с преподавателем правовых дисциплин подмосковного колледжа «Энергия» в Старой Купавне ветераном Росгвардии Александром Лебедевым Разбойников рассказал курсантам о проявлениях мужества и героизма. Также затронули задачи, решение которых возлагается на ведомство.

«Подобные уроки - важнейший элемент патриотического воспитания молодежи. Такие мероприятия находят большой отклик у подрастающего поколения, представители которого, мы надеемся, станут в недалеком будущем достойными защитниками нашего государства», - сказал Разбойников.

Накануне 80-летия Битвы за Москву руководитель поискового отряда «Батальон», капитан полиции Юлия Кузнецова встретилась со студентами Ногинского колледжа в городском округе Балашиха. На уроке она рассказала им о работе поисковых отрядов и особенностях, с которыми сталкиваются поисковики. Студенты смогли подержать реальные личные вещи советских солдат, которые были найдены на местах боев.

«Изучать историю своих предков, своей страны, рассказывать детям о значимых исторических событиях, подвигах советских и российских солдат – это очень важно и ценно в современном мире», - подчеркивает заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

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