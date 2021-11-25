РИАМО - 25 ноя. Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» каждый день проверяют оплату проезда в городском транспорте столицы. В октябре контролеры выявили более 20 тыс. нарушений правил оплаты проезда в метро и на наземном транспорте, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Сейчас постановления о нарушениях составляются в электронном виде. Их оформление занимает до 5 минут и позволяет не задерживать пассажиров. Также этот метод помог исключить ошибки из-за «человеческого фактора». Вместо бумажных бланков, которые контролеры заполняли вручную, теперь пассажирам выдают компактные квитанции.

Чтобы оплатить проезд, достаточно приложить к валидатору билет, карту, проездной или устройство и дождаться подтверждения оплаты. Если будет выявлено нарушение оплаты проезда, контролер обязан выписать штраф в размере 1 тыс. рублей. Погасить его можно в течение 60 дней, не забыть об этом поможет бесплатное СМС-уведомление.

«Сообщение придет дважды: на следующий день после получения постановления и за 10 дней до истечения срока оплаты. Это поможет избежать просрочки и увеличения суммы. Уже более 280 тысяч пассажиров воспользовались этим сервисом в 2021 году», - рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

При этом отмечается, что если не успеть оплатить штраф в течение 60 дней, сумма за него вырастет вдвое.

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