РИАМО - 25 ноя. Клеточный иммунитет после прививки для подростков «Спутник М» был сформирован у 93,2% добровольцев, сообщает kp.ru.

Об уровне формирования иммунитета сказано в инструкции препарата. При исследовании гуморального иммунного ответа сыворотки добровольцев были изучены на наличие антител на 42-й день от начала прививки. В инструкции уточняется, что уровень сероконверсии составил 100%.

Противопоказания к вакцинации «Спутником М» — тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни.

Ранее специалисты Минздрава РФ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-М», которая предназначается для подростков 12-17 лет.

Прививки подросткам до 15 лет будут делать только при согласии родителей. После достижения этого возраста несовершеннолетние сами смогут принимать решение.

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