РИАМО - 25 ноя. Столичные оперативники установили личность молодого человека, который справлял нужду возле портрета ветерана Великой Отечественной войны. Им оказался 19-летний парень, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сейчас специалисты устанавливают местонахождение злоумышленника.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором юноша справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ. Инцидент произошел на востоке города.

Столичные полицейские начали разбирательство. Результаты процессуальной проверки по данному факту контролируются прокуратурой.

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