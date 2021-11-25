РИАМО - 25 ноя. Столичные оперативники установили личность молодого человека, который справлял нужду возле портрета ветерана Великой Отечественной войны. Им оказался 19-летний парень, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Сейчас специалисты устанавливают местонахождение злоумышленника.
Дело возбудили по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором юноша справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ. Инцидент произошел на востоке города.
Столичные полицейские начали разбирательство. Результаты процессуальной проверки по данному факту контролируются прокуратурой.
Подростка за рулем Land Cruiser в Москве вычислили по видео в соцсетях>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии