РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Праздничную программу, посвященную Дню матери, проведут в библио-холле подмосковной Балашихи 27 ноября, сообщается на сайте управления культуры администрации муниципалитета.

На празднике состоится выступление театрального коллектива «Золотая Маска» под руководством художественного руководителя Татьяны Писаренко. Участники коллектива готовят стихи, песни и романсы, посвященные матерям. Также для гостей подготовили сюрприз. Впервые на сцене библио-холла выступит музыкальный дуэт «DIVIZI» Сергея Кондрашова и Евгения Беляева.

«Музыканты виртуозно владеют игрой на пианино, гитаре и даже балалайке, и подготовили музыкальные композиции на тему популярных песен, что позволит гостям нашей программы принять участие в празднике не только в качестве зрителей, но и в качестве непосредственных участников. При желании можно будет и петь, и танцевать», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 12:00. Библио–холл расположен по адресу: Балашиха, пл. Славы, 1.

День матери учрежден в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.