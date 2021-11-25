РИАМО - 25 ноя. Москва готова к надвигающейся зиме, за последние годы почти не случалось аварий в коммунальной системе мегаполиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что происходившие аварии удавалось быстро устранять. Коммунальные сети всегда готовили к зиме заранее.

«Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме», — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что Москва лидирует в мире по уборке снега.

«Еще быстрее, значит еще дороже, поэтому есть всегда какой-то порог. Насчет еще быстрее: можно, конечно, снежинки и на лету ловить, но сегодня Москва с точки зрения количества убранного и вывезенного снега и сроков - номер один в мире», — сказал Собянин.

В городе насчитывается около 10 тыс. единиц специализированной техники. Она начинает усиленно работать при первом же снегопаде.