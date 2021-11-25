РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В четверг напор холодной воды может снизиться в домах микрорайонов Саввино, Железнодорожный, Керамик и Ольгино подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 до 17:00 в четверг временно прекращена подача электроэнергии на время подключения - отключения генератора согласно письму Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» о проведении текущего ремонта в ТП-6040. В связи с этим, МУП «Балашихинские коммунальные системы» информирует, что в указанный период возможно временное изменение органолептических показателей, а также изменение давления холодного водоснабжения в микрорайоне Саввино на улицах: 1 Мая, Красный Текстильщик, Пригородная, Детская, Рабочая, Островского, Автозаводская, а также в микрорайоне Железнодорожный на улицах: Октябрьская, Маяковского, Пролетарская.

Работы проводит Щелковский филиал АО «Мособлэнерго».

Кроме того, в связи с проведением пусконаладочных работ на ВЗУ №2-4 в период до 30 ноября возможно временное изменение органолептических показателей, а также изменение давления холодного водоснабжения в микрорайонах Керамик и Ольгино.