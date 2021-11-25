Традиционная «черная пятница» начнется в офлайн- и онлайн-магазинах 26 ноября, а кое-где распродажи идут полным ходом уже сейчас. Это идеальный момент для обновления гардероба, покупки гаджета или выбора новогодних подарков, которые можно приобрести с хорошей скидкой. Наиболее удачные предложения главной распродажи года — в подборке РИАМО.

Маркетплейсы vs торговые центры

Искать товары удобно на крупных маркетплейсах, где свои позиции выставляют разные продавцы. На Ozon «черная пятница» пройдет с 26 по 28 ноября, а подписчики Premium смогут получить доступ к скидкам уже 25 ноября. Скидки до 90% обещает «Яндекс.Маркет».

За особенно привлекательными предложениями стоит отправиться на Wildberries, где можно найти практически все: от одежды и косметики до гаджетов и товаров для дома. Более 7 миллионов товаров будут продавать со скидками до 95%. Также действуют специальные предложения для отдельных брендов, например, скидка до 30% на товары Samsung, до 50% — на вещи от Mango, до 60% — на бренд Adidas.

Если вам не по душе онлайн-шопинг, то отправляйтесь в торговый центр. Во многих популярных комплексах тоже будет проходить «черная пятница». Так, в «Авиапарке» товары со скидками можно будет найти в основном с 26 по 28 ноября, но некоторые магазины начнут торговать по заниженным ценам с 25 ноября. В «Метрополисе» и «Афимолле» акция пройдет с 25 по 28 ноября.

За товарами из элитного сегмента можно отправиться в ТЦ «Европейский», где в некоторых магазинах распродажа продлится до конца месяца, и ЦУМ, где «черная пятница» проходит с 22 по 26 ноября.

Также можно выгодно закупиться в аутлетах. В комплексе «Village Белая Дача» скидки до 80% можно будет встретить с 26 по 28 ноября, но в некоторых магазинах распродажи уже начались. Во Vnukovo Outlet Village акция стартовала 24 ноября и продлится до 30 ноября.

«Черная пятница»: как избежать лишних покупок>>

Одежда и аксессуары

Тем, кто ищет кроссовки и стильные образы в стиле кэжуал, стоит обратить внимание на бренд Vans. До 29 ноября на широкий ассортимент товаров действует скидка 30% — акция проходит как на сайте бренда, так и в офлайн-магазинах.

В Adidas акция проходит с 22 по 27 ноября, причем в каждый день действуют разные условия. Так, в пятницу в приложении бренда можно найти скидку в 99%.

Обновить гардероб можно и на сайте Asos, где обещают скидки до 80%. Также одежду со скидками стоит искать на сайте Lamoda. На бренды премиум-сегмента цену могут снизить вдвое, а на товары масс-маркета — до 80%.

К «черной пятнице» присоединились некоторые ювелирные бренды. Так, в магазинах Pandora до 1 декабря обещают скидки до 50%, на большую часть ассортимента цена снижена на треть. А ювелирный магазин «585 Золотой» дарит скидки по промокодам на золото и серебро (25%), рубины, фианиты и сапфиры (15%).

Выходные 26–28 ноября: Noize MC, «Сплин» и выставка Ван Гога>>

Косметика

Обновить косметичку или запастись уходовыми средствами в скидочный уикенд можно по приятной цене. Акция «Черная пятница» проходит в крупном магазине косметики «Золотое яблоко» — цены здесь снижены практически на весь ассортимент.

Скидки на косметическую продукцию до 70% с 15 по 30 ноября действуют в Sephora и «Иль де Ботэ». Также до конца ноября в магазинах сети «Л’Этуаль» и на сайте можно найти любимый продукт или приобрести интересную новинку со скидкой до 80%.

Насколько ты шопоголик? Тест>>

Гаджеты и бытовая техника

Выгодно приобрести технику уже сейчас можно в крупных магазинах, которые решили не дожидаться «черной пятницы» и начали распродажи раньше. Скидки действуют на мобильные телефоны и аксессуары к ним, телевизоры, холодильники, стиральные машинки и многое другое.

Так, в «Эльдорадо» смартфон Xiaomi Mi 10 можно приобрести за 34 999 вместо 44 999 рублей. Также гаджеты Xiaomi по выгодной цене можно найти в «СберМегаМаркете» — к «черной пятнице» на сайте для них выделили отдельную категорию. Кроме того, распродажа года со скидками до 70% проходит в магазине «Ситилинк».

Если вы давно присматривались к бытовой технике от фирмы LG, то сейчас приобрести ее можно по сниженной цене на официальном сайте, который тоже присоединился к акции.

«Перед коллегами я светская львица, а на деле – принцесса на бобах» – люди о жизни в долг>>

Продукты

«Черная пятница» — отличный повод пополнить запасы на кухне. К акции присоединились магазины сети «Перекресток», где с 19 по 28 ноября можно заказать на дом различные товары всего за 1 рубль. В гипермаркете «Лента» скидки до 50% будут действовать 26 ноября весь день. Также «черная пятница» пройдет в Metro — со скидками будут продавать мясо, овощи, сладости, фрукты и многое другое. Акция пройдет и в сервисах доставки — скидки на ряд продуктов уже появились, в частности, в «Яндекс.Лавке».

Те, кому надоело готовить, могут попробовать воспользоваться сервисом доставки готовых блюд. Grow Food к «черной пятнице» предлагает скидку в 50% на любые рационы. Также готовые блюда по сниженным ценам ждут пользователей Level Kitchen.

Как избавиться от шопоголизма>>

Книги

Масштабная распродажа проходит в официальном магазине издательской группы «Эксмо-АСТ»: в Вook 24 сейчас можно купить книги со скидкой от 10% до 85%. Акция продлится до 3 декабря.

К «черной пятнице» присоединился и интернет-магазин «Лабиринт». Выбрать подходящую литературу поможет специальный гид по распродаже, в который включили более 280 книг.

Также 26 ноября книги со скидками до 30% могут приобрести обладатели карт любимого покупателя сети книжных магазинов «Читай-город». Акция пройдет как онлайн, так и офлайн.

Самые популярные книги: что читают россияне в 2021 году>>

Путешествия

В период главной распродажи года можно сэкономить на покупке туров или бронировании отелей. Так, Вooking.com предлагает скидки от 30% на жилье по всему миру и скидку в 20% на аренду автомобиля в путешествии. С 22 по 29 ноября скидки на бронь отелей и гостиниц и на билеты можно будет найти также на Trip.com.

«Черная пятница» проходит в турагентстве TUI. До 28 ноября действуют промокоды со скидками до 6000 рублей на пакетные зарубежные туры, в том числе в самые популярные отели Турции, и на путевки с перелетом на чартерных рейсах по России и в Абхазию.

Покорить Эльбрус и погостить у Деда Мороза: 9 туров по России на новогодние праздники>>

Образование

В «черную пятницу» интересные предложения представляют и образовательные платформы. К акции присоединилась «Нетология» — на курсы для начинающих, специалистов и даже руководителей действуют скидки до 60%. Оформить платеж можно до 26 ноября. Также курсы со скидкой до 40% предлагает образовательная платформа GeekBrains.

В онлайн-школе английского языка Skyeng на «черную пятницу» не только предлагают скидки до 45%, но и проведут розыгрыш iPhone 13 Pro. Акция действует для новых учеников.