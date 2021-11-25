РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска планируют сдвинуть информационную стелу и отбойное ограждение АЗС «Нефтьмагистраль» вблизи платформы «Весенняя» для расширения Симферопольского шоссе, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Многие жители округа неоднократно обращали внимание на то, что необходимо сдвинуть информационную стелу и отбойное ограждение АЗС «Нефтьмагистраль» вблизи платформы «Весенняя» на Симферопольском шоссе. Это поможет улучшить ситуацию с заторами в часы пик.

«Благодаря усилиям администрации Подольска и министерства транспорта Московской области удалось сдвинуть решение этого вопроса с мертвой точки, депутатский запрос по которому был оформлен еще в 2019 году», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

24 ноября депутат фракции «Единая Россия» в горсовете Паскарь совместно с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым провели встречу с представителем сети АЗС «Нефтьмагистраль». Были достигнуты предварительные договоренности и намечено место для переноса. Переговоры продолжаются.